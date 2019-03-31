إغلاق صناديق الاقتراع بعموم تركيا

31 مارس 2019 - 05:12 م



أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التركية في الساعة الـ17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 تغ) بعموم البلاد.

وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، فإن عملية التصويت بدأت في 32 ولاية من الولايات الواقعة شرقي وجنوب شرقي تركيا ومنطقة البحر الأسود، الساعة 07.00 (04.00 تغ) صباح اليوم الأحد، وانتهت في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي.

والولايات التركية الأخرى بدأت عملية التصويت في الساعة الـ08.00 بالتوقيت المحلي وانتهت بحلول الساعة الـ17.00 عصرا، لتغلق صناديق الاقتراع في عموم البلاد بهذا التوقيت.

وتحظر اللجنة العليا للانتخابات نشر الأخبار والتعليقات والمقالات بقصد الترويج والتي من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية بحرية تامة بعد الساعة الـ18.00 بالتوقيت المحلي.

كما تحظر اللجنة على وسائل الإعلام والإذاعات نشر كل ما يتعلق بالانتخابات سوى البيانات والأخبار الصادرة عنها، في الفترة ما بين الساعة 18.00-21.00 بالتوقيت المحلي.

وبحلول الساعة 21.00 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي سيتم رفع الحظر عن كل ما يتعلق بالانتخابات، فيما تمنح القوانين التركية الصلاحية للجنة العليا للانتخابات برفع الحظر عن النشر قبل هذا التوقيت.

