» داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

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هجوم إعلامي

هاجم الداعية السلفي، حسين مطاوع، الإعلامي معتز مطر، ووصفه "بالخائن" بعد أن شن هجومًا لاذعًا عليه، ووصفه "بالخادم" لتأييده للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بشان تحسين الأجور في مصر.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "(...) معتز مطر يذكر اسمي في برنامجه ويصفني بأنني خادم لنظام بلدي والله انه لشرف أن أكون كذلك".

واعتبر مطاوع، أن السيسي قد انتصر للشعب برفعه الحد الأدنى للأجور والمعاشات، قائلاً: "الرئيس عبد الفتاح السيسي برفعه الحد الأدنى للأجور والمعاشات قد صدق في كل ما توقعناه عنه".

وكان مطاوع توقع في تصريحات له أمس عبر صفحته على "فيس بوك" أن يهاجمه معتز مطر علي تأييده للقرارات الأخيرة التي اتخذها السيسي متوقعًا إصابة مطر بالجنون والعصبية بعد القرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس أمس بشان رفع الأجور والمعاشات".


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