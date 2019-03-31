مصر تستضيف المؤتمر العالمي للاتصالات "دبليو آر سي 2019"

31 مارس 2019 - 05:08 م

وقع وزير الاتصالات عمرو طلعت، ، اتفاقية رسمية لاستضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبليو أر سي 2019)، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة .



وقال طلعت، إن استضافة المؤتمر، دليل على ثقل مصر في الساحة الدولية، وتقدير المجتمع الدولي لمكانة مصر الرقمية والكفاءات والكوادر المقدمة لخدمات الاتصالات، خصوصاً و إنها "المرة الأولى منذ عقدين التي يعقد فيها المؤتمر خارج المقر الرئيسي في سويسرا".



وأوضح أن المؤتمر "سيتناول العديد من النقاط والموضوعات التي تشغل الساحة الدولية، من بينها نظم البث الرقمي، ومنظمومة الاتصالات اللاسلكية، وصناعة الأقمار الصناعية وتكنولوجيات الجيل الخامس، وتقديم تعريف علمي للحيز الترددي الذي ستشغله".





