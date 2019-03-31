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أول مسابقة مصرية للشركات الناشئة السياحية

مال وأعمال

وزارة السياحة
وزارة السياحة

عصام الشربيني

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فعاليات المسابقة الوطنية الأولى التي تنظمها السياحة للشركات الناشئة

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بدأت وزارة السياحة، تنظيم فعاليات "المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة"؛ وذلك بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.
وجاءت فعاليات إطلاق المسابقة، على هامش أعمال الاجتماع 45 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والتي تستضيفها مصر، وافتتح أعمالها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأفادت وزارة السياحة،  أن 104 متسابقين علي المستوى المحلي والإقليمي، تقدموا للمسابقة، وتم اختيار 12 متسابقاً من بينهم 9 علي المستوى المحلي، و3 على المستوى الإقليمي.
كما تم الإعلان عن إطلاق مركز "واكالو" للابتكار والذي يهدف إلى جعل قطاع السياحة اكثر استدامة، عبر برامج لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال.
بدوره أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، أن "برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي دشنته وزارة السياحة، يحظى بتأييد كبير من الحكومة عبر مشروعات عدة لرفع كفاءة البنية التحتية.


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