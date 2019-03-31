مثل هذا اليوم.. افتتاح برج إيفل

برج إيفل من أشهر معالم الدول في العالم، ويعتبر علمًا سياحيًا يقوم بزيارته مئات الألاف سنويًا من جميع أنحاء العالم، وهو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 مترًا، ويوجد في باريس، بالقرب من نهر السين وقد أنشئ بواسطة جوستاف إيفل ومعاونيه بمناسبة المعرض الدولي لباريس في 1889 ليكون مدخلًا مميزًا للمعرض الفرنسي.

بلغت تكلفة البرج وقت انشائه، حوالي ثمانية ملايين فرنك ذهبي فرنسي، وأصبح رمزًا للعاصمة الفرنسية وهو أول معلم من حيث عدد الزوار حيث بلغ عدد زواره 893.6 مليون زائر في 2007، وتمت زيادة ارتفاعه عدة مرات ليبلغ ارتفاعه 327 مترًا منذ 8 مارس 2011 ويستعمل أيضًا في بث برامج الراديو والتلفاز وكان قد تم الانتهاء من المخطط الأول للبرج في يونيو 1884 وأدخل ستيفان سوف ستري، رئيس المهندسين المعماريين للمشروع، العديد من التحسينات عليه.

وفي 1 مايو 1886، ولتحمسه للمشروع وقع وزير التجارة والصناعة إدوارد لوكراي أمرا بفتح مناقصة في إطار المعرض السنوي فاز بالمناقصة جوستاف إيفل وتم العقد في 8 يناير 1887 وحددت مدة إنجاز البناء وقد أنشئ البرج في عام و6 أشهر وخمسة أيام، من سنة 1887 إلى 1889، بأيدي 300 عامل مع 50 مهندسًا والبرج مفتوح في كل أيام السنة ويستقبل الآن أكثر من 6 ملايين زائر سنويًا.

وبدأت أعمال الإنشاء في 26 يناير 1887، واستمرت لمدة 26 شهرًا بمشاركة ما يقرب من 50 مهندسًا و300 عامل، حيث تم في الخمسة أشهر الأولى بناء الأساسات بينما استغرق بناء البرج الواحد وعشرين شهرًا التالية، لتنتهي جميع الأعمال في البرج في 31 مارس 1889، وافتتح البرج رسميًا «زي النهاردة» في 6 مايو 1889.

ويتكون البرج من 18 ألفًا و38 قطعة حديد و2.5 مليون مسمار ويزن إجماليًا 10.100 طن، ويرتكز على أربعة أعمدة مكونة فيما بينها قاعدة أبعادها 125x125 مترًا أي بمساحة 15.625 متر مربع وبالبرج مطاعم ومصاعد.

تم افتتحاه في عام 1889، وكان النجاح الحقيقي له انطلاقًا من ستينيات القرن الماضي، مع بداية انطلاق السياحة العالمية حيث قامت منظمة اليونسكو في عام 1991 بإدراج برج إيفل على قائمة التراث العالمي جنبًا إلى جنب مع غيره من معالم باريس.

عندما تم افتتاح هذا البرج الضخم فى عام 1889 أُعتبر كأعلى مبنى فى العالم، وفى عام 1930 أنشئت ناطحة سحاب تدعى (كرايزلر) أطول بحوالى 18 مترا ولكن إذا أضيف ارتفاع برج إيفل إلى العمود الهوائى بطول 24 مترًا فإنه يسبق الكرايزلر. الآن برج إيفل يأتى فى المركز الخامس ضمن أعلى مبانى فرنسا.

بسبب ارتفاعه الشاهق فإن برج إيفل مطلى بثلاث درجات مختلفة اللون، الدرجة الداكنة فى قاعدة البناء، والأفتح فى الأعلى، ويطلى البرج بـ 60 طنا من الدهانات كل 7 سنوات لحمايته من التآكل.

فى عام 1912 مطور مظلات القفز "البراشوت" قرر اختبار اختراعه فى برج ايفل فقفز من الطابق الثالث ولقى حتفه، وقبل تسليم باريس للألمان خلال الحرب العالمية الثانية، قام الفرنسيون بأعمال التخريب بمصاعد برج ايفل حتى لا يتمتع الأعداء بأشهر معالم المدينة. ولكن هتلر لم يستوقفه ذلك وتسلق البرج على قدميه، وتم إصلاح المصاعد فى عام 1944 وسمح لجميع جنود الحلفاء باعتلاء قمته.