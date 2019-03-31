31 مارس 2019 - 04:57 م

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين السنغالي ماجيتي نداي حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الذهاب بالدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كاف اسناد المباراة إلى الحكم السنغالي ماجيتي نداي ويعاونه ألفيس جاي من الكاميرون وسيدو تياما من بوركينا فاسو.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا، بطائرة خاصة، عقب الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري المحدد لها بعد غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ27.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل 6أبريل في جنوب إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يلاقي صن داونز في لقاء العودة بالقاهرة يوم 13 من شهر أبريل المقبل.