تنسيق بين "الاستثمار" و"النقل" لتحسين ترتيب مصر في "ممارسة الأعمال"

31 مارس 2019 - 04:50 م

تسعى وزارة الاستثمار إلي التنسيق مع وزارة النقل من أجل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركي.

وشدد الوزير خلال لقائه، ، مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار، على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تساعد على إزالة كل التحديات في قطاع النقل.

وبحث الوزيران التعاون لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إذ تعمل وزارة النقل على تبني منظومة حديثة للفحص الإلكتروني مدمجة بمسارات الحاويات في الموانئ وأن تكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونياً لكل من مسئول الأمن ومسئول الجمارك، بجانب تفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجي.

بالإضافة إلى وضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونياً قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية، واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كل إجراءات الاستيراد والتصدير في الموانئ والربط مع جميع الجهات المعنية بداية بميناء الاسكندرية





