  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:10 م
بحث متقدم
صلاح

شاهد.. «صلاح» ينقذ ليفربول من السقوط أمام توتنهام

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة قومية بسبب والده

الشيخ تميم أمير قطر

هذه أسباب انسحاب أمير قطر من القمة العربية

أردوغان

نتائج أولية.. حزب أردوغان يتصدر الانتخابات المحلية في إسطنبول

أحمد الفيشاوي وزوجته

حقيقة انفصال «كيم كاردشيان العرب» عن أحمد الفيشاوى

عاصم عبد الماجد

«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

الرئيس السيسي

عتاب من «السيسي» لزعماء العرب في قمة تونس

معتز مطر

داعية سلفي يفتح النار على «معتز مطر»

الملك سلمان

الملك سلمان ينسحب من القمة العربية قبل انتهائها

الرئيس التونسي قائد باجي السبسي

بالفيديو.. «السبسي» يخاطب المصريين بلسان شاعر النيل

تنسيق بين "الاستثمار" و"النقل" لتحسين ترتيب مصر في "ممارسة الأعمال"

مال وأعمال

وزيرة الاستثمار
سحر نصر وزيرة الاستثمار

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

موسى: قيادات الإخوان تتاجر بـ"المخدرات"

#

«السيسي» بجانب «تميم» في «ميونخ».. هل يتحدثان؟

#

"ساويرس" يرد على سؤال "متابع" حول تبرعاته

#

البنوك:رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ستزيد التبادل التجاري مع دول إفريقيا

تسعى وزارة الاستثمار إلي التنسيق مع وزارة النقل من أجل تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.
وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركي.
وشدد الوزير خلال لقائه، ، مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار، على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تساعد على إزالة كل التحديات في قطاع النقل.
وبحث الوزيران التعاون لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إذ تعمل وزارة النقل على تبني منظومة حديثة للفحص الإلكتروني مدمجة بمسارات الحاويات في الموانئ وأن تكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونياً لكل من مسئول الأمن ومسئول الجمارك، بجانب تفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجي.
بالإضافة إلى وضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونياً قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية، واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كل إجراءات الاستيراد والتصدير في الموانئ والربط مع جميع الجهات المعنية بداية بميناء الاسكندرية


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بابا الفاتيكان: أنشطة التبشير تقود دوما إلى طريق مسدود
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا
» تصفية "عين" عامل على يد عاطلين
» تسمم ثلاث طالبات بالمنوفية بسبب الإندومي
» رسالة قوية من «رونالدو» إلى «ميسي»
» عشرات الآلاف يتظاهرون في بروكسل بسبب المناخ
» إسرائيل تزيد مسافة الصيد في بحر غزة
» "الداخلية" تطلق مرحلة جديدة من "كلنا واحد"
» الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا
» "عباس": لم يعد باستطاعة الفلسطينيين التحمل
» "نصرة" عذبت ابنها حتى الموت بمساعدة العشيق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب