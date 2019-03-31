تعديل موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

31 مارس 2019 - 04:48 م

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، النادي الأهلي بتعديل موعد مباراة فريقهم أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل بجنوب أفريقيا، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأخطر الكاف النادى الأهلي اليوم، الأحد، بإقامة مباراة صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة بدلاً السادسة مساءً، وبذلك يتم تقديم المباراة 3 ساعات.

ومن المقرر أن يُسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادى.