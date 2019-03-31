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السعودية تتفوق على روسيا في توريد الخام إلى الصين

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أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، ، أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في فبراير لتستعيد الصدارة من روسيا بعد أن حلت في المركز الثاني في يناير.
وبعد أن ظلت ثاني مورد للخام إلى الصين لثلاثة أعوام متتالية على أساس سنوي، كثفت السعودية مبيعاتها للصين عن طريق اتفاقات توريد مع شركات تكرير بعيدًا عن شركات النفط الوطنية في استراتيجية جديدة للتسويق.
وأظهرت البيانات أن الإمدادات من السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- بلغت 5.95 مليون طن مقابل 5.74 مليون طن لروسيا.


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