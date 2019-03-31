" المركزي": زيادة بأعداد بطاقات الدفع الإلكتروني خلال العام الماضي

31 مارس 2019 - 04:41 م

أعلن البنك المركزي، ارتفاع أعداد بطاقات الدفع الإلكتروني النشطة داخل القطاع المصرفي 13.5% خلال العام الماضي لتسجل نحو 31.1 مليون بطاقة بنهاية 2018، مقابل 27.4 مليون بطاقة بنهاية 2017 .

ومن المتوقع أن ترتفع أعداد البطاقات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إصدار بطاقة الدفع الوطني "ميزة" وسعي البنك المركزي، لإصدار 20 مليون بطاقة منها خلال 3 سنوات .

وقال في بيانات حديثة، إن الزيادة في البطاقات المُصدرة جاء مدعومًا، بزيادة بطاقات الخصم المباشر نحو 1.86 مليون بطاقة لتسجل 15.43 مليون بطاقة مقابل 13.57 مليون بطاقة بنهاية 2017 .

وأوضح أن البطاقات المدفوعة مقدمًا ارتفعت إلى 11.69 مليون بطاقة مقابل 10.3 مليون بطاقة بنهاية 2017، وأن بطاقات الائتمان زادت نحو 420 ألف بطاقة لتسجل 3.97 مليون بطاقة مقابل 3.55 مليون بطاقة في ديسمبر 2017

وقال المركزي، إن الحصة السوقية لأكبر 10 بنوك من بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان تصل إلى 81% نتيجة اصدارهم 12.5 مليون بطاقة خصم مباشر، و3.22 مليون بطاقة ائتمان وترتفع هذه النسبة إلى 90% من البطاقات المدفوعة مقدمًا عند 10.56 مليون بطاقة