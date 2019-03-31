"الإسكان" تتعهد بالخروج من منظومة البناء العام المقبل

31 مارس 2019 - 04:37 م

كشف ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية، عن تعهد عاصم الجزار، وزير الإسكان، خروج الوزارة من منظومة البناء، وتركها للقطاع الخاص وعودتها الى دورها كمنظم للسوق فى 2020.



وقال بدر الدين في بيان، إنه بحث مع الجزار وممثلين عن البنك الدولي، قبل أيام، مبادرة تقوم بمقتضاها الوزارة بتخصيص الأراضي للمطورين دون مقابل، ويقوم المطور ببناء وحدات الاسكان المتوسط وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الارض على الوحدة، على أن يسدد العميل قيمة الارض بأقساط على فترة طويلة تصل الى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الارض والمرافق، باجراءات ميسرة للعملاء، بما يضمن ازالة عبء البناء عن كاهلها، مشيراً إلي أن مبادرته لاقت اشادة كبرى من اعضاء بعثة البنك الدولى.



وكانت شركات استثمار عقاري طالبت في أوقات سابقة وزارة الاسكان بإتاحة المجال أمامها في المشروعات العقارية، وأبدت تحفظها على ما اعتبروه "مزاحمة" حكومية في سوق العقارات.





