الحكومة تؤجل زيادة سعر بنزين 95 إلى هذا الموعد

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إلغاء بنزين 92..
إلغاء بنزين 92..

خالد الشرقاوي - متابعات

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سر إعادة تسعير بنزين 95


قررت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي لبنزين (95) عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) في السوق المحلي ( شاملًا سعر ضريبة المبيعات) وإبقاء السعر عند 75ر7 جنيه للتر وذلك خلال الربع الثانى من عام 2019 الممتد من أول أبريل 2019 وحتى نهاية يونيو 2019.

واجتمعت اليوم اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائى لبنزين (95) فقط ، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لعام 2018 والتي تم تشكيلها من المختصين من وزارتى المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وقامت اللجنة، بالاطلاع على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزى المصرى الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.

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