البورصة تربح 1.8 مليار جنيه

31 مارس 2019 - 04:28 م

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، نهاية جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 816.543 مليار جنيه.



ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 18.7 مليون جنيه، و70.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 38.5 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه، و15.4 مليون جنيه، و34.3 مليون جنيه، على التوالى.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2393 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 18865 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1738 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 484 نقطة.

