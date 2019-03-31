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الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الإثنين، طقسًا باردًا على السواحل الشمالية مائلًا للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.
وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة: «12- 19»، الإسكندرية «12– 18»، قنا «12– 22»، الأقصر «12– 23»، أسوان «13– 23».

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