  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:06 م
بحث متقدم
محمد بديع

المحكمة تواجه بديع بفيديو صادم خلال محاكمته

محمد رمضان

بلاغ يتهم محمد رمضان بأنه أخطر على المجتمع من الإرهاب

قيادات الاخوان

النيابة بـ"التخابر" تطلب إعادة "محادثة مرشد الإخوان"

البصل

لهذا السبب.. حظر تصدير البطاطس والبصل

بنك خليجي

خلل تقني.. 34 مليون ريال خسائر محتملة ببنك خليجي

العاهل الأردني

نزول مفاجئ للعاهل الأردني من سيارته.. تعرف على السبب

«السيسي» في القمة العربية

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية في تونس بحضور السيسي

صلاح

إيان راش يساند "صلاح" برسالة مؤثرة

العيسى وبابا الفاتيكان

حقيقة بناء كنيسة بالسعودية بالاتفاق مع الفاتيكان

نشأت الديهي

الديهي: "السيسي بيقولكم متشكرين"

المحكمة تواجه بديع بفيديو صادم خلال محاكمته

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

«المحافظين» ينظم ندوة «الصحافة والأمن القومى»

#

انطلاق جلسات اليوم الثانى لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والأفريقية

#

نجل «العودة» يكشف قرار المحكمة بشأن إعدام والده

#

"أبو مازن" يعلن حل المجلس التشريعي الفلسطيني

حماس

التخابر مع حماس

محامة بديع

استعرضت المحكمة في قضية "التخابر مع حماس" الفيديو الذي طلبت النيابة العامة عرضه بجلسة اليوم، وظهر فيه منصة يجلس عليها ثلاثة أشخاص هم الرئيس السابق مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع، و أمين عام الجماعة محمود حسين.

وتبين حضور عدد من الأشخاص في مقابلة المنصة، وظهر في المقطع شخص يسأل الحضور يسأل سؤال نصه :"بالنسبة لحماس و إخواننا المسلمين؟، ليجيبه "بديع" مومئًا برأسه ومشيرًا بيده قائلًا :"فيه تنسيق ..فيه تنسيق"، ثم يسترسل السائل :"هيقبلوا"، فيجيبه "بديع" :"فيه تنسيق"، ثم يسترسل :"هيقبلوا حاجة مرحلية".

وطلب الدفاع المحامي أسامة الحلو التعليق على الفيديو المعروض، مشيرًا الى ما يراه غير وضوح الكلام، معقبًا بأن لا يستطيع الوقوف على كنه السؤال أو كنه الإجابة، وفق تعبيره.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم? التخابر? مع? منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المحكمة تواجه بديع بفيديو صادم خلال محاكمته
» بلاغ يتهم محمد رمضان بأنه أخطر على المجتمع من الإرهاب
» سيدة تخلع زوجها لرفضه قضاء الإجازة في منزل والدتها
» "المصيلحي" يعلن موعد صرف سلع المواليد الجدد
» معاكسة فتاة تنتهي بقتل إمام وخطيب مسجد
» "بالدموع".. أم مثالية تروي قصة كفاحها
» وزير التموين: "كل اللي ليه حق هياخده"
» مي كساب توجه الشكر لوزيرة البيئة
» خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين
» احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة
» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب