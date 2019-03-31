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انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالحبوب

قضايا وحوادث

مصرع 2 فى انقلاب سيارة نقل بمدخل مدينة المنيا
مصرع 2 فى انقلاب سيارة نقل بمدخل مدينة المنيا

شيماء السيد

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انقلاب سيارة

الغربية

انقلاب سيارة نقل

انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بالحبوب بسبب سوء الأحوال الجوية على طريق المحلة كفر الشيخ الدولى بالغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بانقلاب سيارة نقل بمقطورة، على طريق المحلة – كفر الشيخ الدولى، وانتقلت سيارة إسعاف وشرطة النجدة والمرور لمكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة على الطريق دون حدوث إصابات، وقام رجال المرور بتنظيم حركة الطريق، ورفع السيارة باستخدام ونش عملاق.



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