لهذا السبب.. حظر تصدير البطاطس والبصل

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البصل
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عبد القادر وحيد- متابعات

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البصل

حظر تصدير

البطاطس والبصل

بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.. حظرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية  تصدير البصل والبطاطس، مع ارتفاع أسعارها.

وكانت أسعار البصل والبطاطس قد ارتفعت إلى مستويات غير عادية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ كيلوجرام واحد من البصل 160 ألف ريال (1.25 دولار تقريبا) وهو سعر مرتفع للغاية، نظرً لأن الحد الأدنى للأجور يبلغ حوالي 100 دولار شهريا.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد قالت الوزارة إن الحظر فرض من أجل تنظيم الأسواق المحلية والحيلولة دون ارتفاع الأسعار مجددا، وسط تصاعد الغضب الشعبي من الغلاء المتزايد.

بينما قالت الحكومة الإيرانية إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو عدم التوازن بين الأسعار المحلية، مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة.

يذكر أنه مع انهيار قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار منذ أكثر من عام، يكسب التجار المزيد من المال عن طريق تصدير بعض المواد الغذائية مثل الخضراوات أو اللحوم.

ويأتي ارتفاع أسعار الخضراوات وسائر المواد الغذائية الأساسية مع استمرار السيول والفيضانات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، والتي جرفت الكثير من المزارع والمحاصيل.

ومن المفترض أن تقوم الحكومة على باستيراد الخضراوات للعام المقبل لأن الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه لن تكون صالحة للاستخدام.



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