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النيابة بـ"التخابر" تطلب إعادة "محادثة مرشد الإخوان"

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محمد مرسي

منظمات اجنبية

محاكمة الاخوان

تمويل الارهاب

التمس ممثل النيابة العامة بجلسة اليوم من قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في "التخابر مع حماس، المستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، من المحكمة إعادة مُشاهدة المقطع المصور الثابت في الصفحتين 112 و 113 بمحاضر الجلسات، تحديدًا الدقيقة الأخيرة من هذا المقطع".

وأشار ممثل النيابة إلى أنه ثبت في التحقيقات أن بنهاية المقطع هناك محادثة بين مرشد الجماعة و آخر، والتمست النيابة كذلك الإطلاع على بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتهم رقم 31 أحمد عبد العاطي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.



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