غدًا القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

31 مارس 2019 - 02:23 م

تشهد غداً غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اجراء القرعة الالكترونيه لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م لاختيار 12 ألفا من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات على ان يتم اجراء القرعة الالكترونية المركزية لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة

وقد اكد ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي انه فى اطار تقديم خدمات متميزة للحجيج سيشهد هذا العام خدمة جديدة يتم تقديمها لحجيج بيت الله الفائزين بالتاشيرات حيث سيتم ارسال رسائل لهم على الهواتف المحمولة بنتيجة القرعة وتسهيلا على الحجيج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع شركة اى فاييناس لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال اقرب مكتب بريد او بنك على مستوى الجمهورية

كما اوضح عبد الموجود انه عقب اعلان النتيجة سيتم توجيه جميع اعضاء الجمعيات الاهلية ممن فازوا بتاشيرات الحج لهذا العام فى القرعة لاستكمال الاجراءات المطلوبة منهم وانه سيتم اختيار نسبه 30% احتياطي في كل محافظه للتصعيد محل المعتذرين مشيرا الى ان عدد المتقدمين لحج الجمعيات الاهلية لهذا العام لآداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية قد بلغ 32 الف و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية