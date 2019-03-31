بالصور.. "صناع الخير والمصرف المتحد" يوقعان الكشف على 4000 مواطن في سانت كاترين

31 مارس 2019 - 02:20 م

في إطار حياة كريمة أطلقت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية بالتعاون مع المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي، أكبر قافلة طبية للكشف على مدارس وأهالي سانت كاترين وذلك من خلال إطلاق "عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، و"أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون برعاية وزارة التربية والتعليم، بدعم ورعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

صرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه تم إطلاق قوافل الكشف عن أمراض الأنيميا والعيون والسكري في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وتحقيقا للتنمية الشاملة التي تستهدف المناطق النائية، وتحقيقا لأهداف المؤسسة التي تشمل تنمية المناطق الحدودية لخدمة أهالينا من غير القادرين بها، وتأتي هذه القافلة استكمالا لجهود التنمية المشتركة بين مؤسسة صناع الخير والمصرف المتحد، حيث تم إطلاق قافلة خلال الأشهر الماضية لمكافحة البرد بسانت كاترين.

وأضاف عبد الفتاح، أن القافلة انطلقت لمدة 4 أيام بقرى سانت كاترين بالتنسيق مع قيادات المحافظة، ونجحت في الكشف على 1600 تلميذ ضمن مبادرة "أولادنا في عنينا" بالتعاون مع المصرف المتحد، حيث تم الكشف على تلاميذ مدارس سانت كاترين وهم مدارس النبي صالح، مدرسة الإسباعية، مدرسة وادي الراحة، المعهد الديني بالإسباعية، مدرسة السلام الابتدائية، المعهد الأزهري بسانت كاترين، مدرسة القديسة كاترين ابتدائي واعدادي، ومدرسة الطرفة، المعهد الأزهري بالطرفة، مدرسة الجوفة، مدرسة الشيخ عواد، مدرسة الشهيد أحمد حمدي، ومدارس وادي سعال ومرة.

وأوضح عبد الفتاح، أنه تم الكشف على 2500 مواطن من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى وتوزيع عدد 3136 قطرات للعيون، وصرف ما يقرب من 357 أدوية أنيميا، مشيرا إلى أن القافلة الطبية والتي امتدت لأربعة أيام شملت الكشف على الأطفال والبالغين وصرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية بالمجان بالتعاون مع المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي.

من جانبه، صرحت جيهان أبو حسين رئيس قطاع "إيثار" بالمصرف المتحد، أن إدارة المصرف المتحد فخورة بهذا الإنجاز الحقيقي في إطار اتجاه جاد لتوفير حياة كريمة وذلك من خلال التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي لخدمة أهالينا في المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن القافلة شهدت إقبالا كثيفا من أهالي سانت كاترين.

من جانبها صرحت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال والمستشار الطبي لمبادرة "أولادنا في عنينا"، أن تم الكشف على الأنيميا والسكري عند الأطفال من خلال سحب عينات دم، والتأكد من نسب الأنيميا بها، من خلال أحدث أجهزة التحاليل الطبيةّ، مشيرة إلى أن المبادرة تتحمل كافة التكاليف بدء من توقيع الكشف وإجراء التحاليل الطبية، وأيضا صرف أدوية العيون والأنيميا.



