  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر04:08 م
بحث متقدم
محمد بديع

المحكمة تواجه بديع بفيديو صادم خلال محاكمته

محمد رمضان

بلاغ يتهم محمد رمضان بأنه أخطر على المجتمع من الإرهاب

قيادات الاخوان

النيابة بـ"التخابر" تطلب إعادة "محادثة مرشد الإخوان"

البصل

لهذا السبب.. حظر تصدير البطاطس والبصل

بنك خليجي

خلل تقني.. 34 مليون ريال خسائر محتملة ببنك خليجي

العاهل الأردني

نزول مفاجئ للعاهل الأردني من سيارته.. تعرف على السبب

«السيسي» في القمة العربية

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية في تونس بحضور السيسي

صلاح

إيان راش يساند "صلاح" برسالة مؤثرة

العيسى وبابا الفاتيكان

حقيقة بناء كنيسة بالسعودية بالاتفاق مع الفاتيكان

نشأت الديهي

الديهي: "السيسي بيقولكم متشكرين"

"المصيلحي" يعلن موعد صرف سلع المواليد الجدد

آخر الأخبار

اليوم.. مؤتمر لدعم الدستور بحضور "المصيلحى" بالشرقية
اليوم.. مؤتمر لدعم الدستور بحضور "المصيلحى" بالشرقية

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

التموين تكشف عن موعد المرحلة الجديدة لإضافة المواليد

#

إضافة 5 ملايين مولود جديد في هذا الموعد

#

هذا هو موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات

#

اليوم.. انتهاء إضافة المواليد ببطاقات التموين

وزارة التموين

علي المصيلحى

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان عن إدراج المواليد الجدد على البطاقات منتصف يونيو المقبل؛ وذلك للمرحلة الأولى للفئات الأكثر احتياجا على أن يتم تفعيل وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل.

وأشار المصيلحى خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض "أهلا رمضان" ، إلى أنه سيتم إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين، على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المحكمة تواجه بديع بفيديو صادم خلال محاكمته
» بلاغ يتهم محمد رمضان بأنه أخطر على المجتمع من الإرهاب
» سيدة تخلع زوجها لرفضه قضاء الإجازة في منزل والدتها
» "المصيلحي" يعلن موعد صرف سلع المواليد الجدد
» معاكسة فتاة تنتهي بقتل إمام وخطيب مسجد
» "بالدموع".. أم مثالية تروي قصة كفاحها
» وزير التموين: "كل اللي ليه حق هياخده"
» مي كساب توجه الشكر لوزيرة البيئة
» خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين
» احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة
» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب