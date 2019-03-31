» "المصيلحي" يعلن موعد صرف سلع المواليد الجدد

31 مارس 2019 - 02:07 م

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان عن إدراج المواليد الجدد على البطاقات منتصف يونيو المقبل؛ وذلك للمرحلة الأولى للفئات الأكثر احتياجا على أن يتم تفعيل وصرف السلع لهم على البطاقات أول يوليو المقبل.

وأشار المصيلحى خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض "أهلا رمضان" ، إلى أنه سيتم إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين، على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين.