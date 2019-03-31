خلل تقني.. 34 مليون ريال خسائر محتملة ببنك خليجي

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بنك خليجي

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بنك خليجي
بنك خليجي

عبد القادر وحيد- متابعات

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الكويت

خسائر محتملة

34 مليون دولار

بنك الخليج

قال بنك الخليج الكويتي إنه من المستبعد أن تتجاوز خسائره 3 ملايين دينار كويتي، إثر الخلل التقني الذي ضرب نظام التحويلات الدولية بالبنك أمس السبت.

وأكد البنك، في بيان صحفي له، أن حسابات العملاء في مأمن ولم تتأثر على الإطلاق، لافتا إلى أن الخلل التقني قد يؤدي إلى خسارة لا تتعدى 2.8 مليون دينار كويتي (34 مليون ريال سعودي)»، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف أنه في أسوأ الاحتمالات لن يتعدى المبلغ 0.4% من حقوق المساهمين، مضيفة أن حرص البنك على التعامل مع هذا الموضوع بشفافية كاملة.

يذكر أن البنك أعلن في تاريخ 27 مارس الجاري عن الخلل التقني في نظام التحويلات الدولية.



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