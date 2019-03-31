المشدد 7 سنوات لـ5 أشخاص لاتهامهم بقتل عمتهم

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قتل عمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بقتل عمتهم بالبدرشين.

وأوضح أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 7081 لسنة 2018 جنايات البدرشين، أن المتهمين "راشد . ع" و"خالد . م" و"محمد . ع" و" صابر . س" و"هاني . م"، ذهبوا إلى مكان تواجد عمتهم وانقضوا عليها وشلوا حركتها وطوقوا يديها بحبل جاذبين طرفيه قاصدين إنهاء حياتها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب شكهم فى سلوك المجنى عليها.



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