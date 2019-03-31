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العليمي: القطاع الخاص مُعفى من الحد الأدنى للأجور وفقًا للدستور

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متابعات حنان حمدتو

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عبد المنعم العليمى

قال عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن النص الدستورى الذي وافق عليه الشعب هو أن يطبق الحد الأدنى والأقصى للأجور على العاملين في الدولة والمؤسسات العامة للدولة، لافتا إلى أن الجمعية العامة للفتوى والتشريع أيضا أعفت القطاع الخاص من هذا الأمر نظرا لأنه له نظامه والدولة لها نظامها.

وأضاف "العليمي"، أن الدستور لا يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن القرار على المؤسسات العامة للدولة لكن القطاع لا يسري عليه هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه، وقرر أيضا منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم بعض الفئات التي تحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري مثل الأم المعاقة وأم الأبناء من ذوي الإعاقة والأم البديلة وأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن تكريم بعض النماذج النسائية ، وذلك وفقا لما ورد بموقع "فيتو" .



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