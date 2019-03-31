تجهيز استاد السويس استعدادًا لبطولة الأمم

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يواصل المسئولون بإستاد السويس الرياضي، تجهيز أرضية الملعب وعمل كافة الإصلاحات اللازمة في إطار استضافة إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر.

وقام المسئولون بعمل شبكة رى وصرف جديدة، استعدادًا لذلك الحدث الكبير التى تنتظرها جماهير الكرة.

وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس عقد اجتماعًا مؤخرًا مع جميع قيادات المحافظة استعدادًا للتجهيز بطولة الأمم الأفريقية وأكد على جميع القيادات رفع درجة الاستعداد والإعداد، لاستقبال الحدث الرياضى الكبير.







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