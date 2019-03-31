» معاكسة فتاة تنتهي بقتل إمام وخطيب مسجد

31 مارس 2019 - 01:28 م

شهدت مدينة شبين القناطر واقعة قتل مخزية حيث أقدم عامل علي قتل إمام وخطيب مسجد في مشاجرة بسبب معاكسة نجل الثاني لابنته ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وكان العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى بلاغا من مستشفى شبين القناطر بوصول "س. ص"، إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة إثر عدة إصابات في أنحاء جسده.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة "ر. أ"، عامل، إثر مشاجرة بينهما لقيام نجل المجنى عليه بمعاكسة ابنة المتهم أثناء سيرها في الشارع فقام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب وتدخل والده للدفاع عنه، فنشبت بينهم مشاجرة واستعان كل طرف بأسرته، فقام المتهم بالاعتداء على المجنى عليه بآلة حادة فأرداه قتيلا، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.