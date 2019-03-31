نزول مفاجئ للعاهل الأردني من سيارته.. تعرف على السبب

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انتشر على  وسائل التواصل الاجتماعي أمس، السبت، مقطع فيديو يظهر العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني"، وهو يترجل من سيارته بعد أن تهيأ للمغادرة، من أجل أن يسلم على شابين سوريين يحملان لوحة فنية.

وكان العاهل الأردني قد صعد إلى سيارته بعد انتهاء مراسم تسلمه جائزة "مصباح السلام" في بلدة إسيزي الإيطالية، في حفل نظمته الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية وقيادات سياسية وفكرية ودينية .

وأظهر الفيديو القصير انتباه العاهل الأردني فور خروجه من مكان تسلمه الجائزة، لشابين يحملان لوحة فنية ويلوحان بها، ما دفعه للنزول من سيارته والاقتراب منهما ومصافحتهما.

وقد تبين أن الشابين اللذين يحملان اللوحة الفنية هما : "محمد الشاهين" من ريف حلب، و"محمد كريز"من بلدة التل في ريف دمشق، حيث عبر الشابان عن تقديرهما لجهود الأردن في استضافة اللاجئين.

وطلب العاهل الأردني من مرافقيه الشخصيين أن يتسلموا اللوحة الفنية التي رسمها أحد الشابين السوريين، من أجل الاحتفاظ بها.

وترتبط الأردن وسوريا  بحدود جغرافية طولها 375 كم، الأمر الذي جعل المملكة من الدول المتأثرة بما تشهده جارتها الشمالية سوريا، حيث تستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري.
الفيديو:

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