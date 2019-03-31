قرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات لاقت قبول الشارع المصري

31 مارس 2019 - 01:20 م

قال القيادي بحزب الغد أنور المنشاوي أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى اعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات يعكس مدى اهتمام الرئيس بالشعب المصري وشعوره بمعاناتهم خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار واجراءات الاصلاح الاقتصادي التي كانت ضرورة ملحة.

وأعلن المنشاوي في بيان له أن هذه القرارات لاقت قبولا كبيرا من الشارع المصري الذي بدأيردد أنه بدأ يجني ثمارتعب ومجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي