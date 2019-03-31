سيدة تخلع زوجها لرفضه قضاء الإجازة في منزل والدتها

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محكمة الاسرة

طلاق

الخلع

دافع الزوج "مصطفى.م.ك"، عن الاتهامات الموجهة إليه أمام محكمة الأسرة فى دعوى خلع، قائلًا:"إن زوجته فقدت رشدها، ولم تكتف بدعوى فقط بل تعدت عليه بالضرب عقابًا على رفضه الذهاب بالعطلة الأسبوعية لمنزل والداتها وتفضيلى قضاء اليوم بالمنزل.

وذكر مصطفى أن زوجته تعتمد على طهى والدتها"ومدلعة"، لأعيش خلال سنة و8 شهور عذاب وجحيم رأيت العجب ولم أتصور أن الزواج منها سيكون تجربة بشعة لتلك الدرجة وذلك عدم مسئوليتها وعدم احترامها لى وأهلى الذين يقيمون معانا بنفس المنزل".

وأوضح الزوج: تعمدت إنفاق جميع راتبى على الخروجات والفسح برفقة أصدقائها بالعمل وقضاء طوال اليوم فى الحديث هاتفيا ورفضت الحمل وأخذت وسيلة دون علمى وتأكيدها أننى أعانى من مشكلة طبية وذلك حتى لا يتدهور شكل جسدها ".

وأضاف "زهقت من الحياة وأبديت رغبتى فى الطلاق منها وهنا ثارت واتهمتنى بالتسبب بفضحها  فحاولت أصبر والتحمل ولكنها كانت تزيد فى جنونها ولاحقتنى بالدعاوى القضائية وعنفتنى وأهلها وتعدوا على بالضرب المبرح وحرروا بلاغ باتهامات مزيفة".


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