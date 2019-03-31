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10 أبريل.. إدارة الأزمات الأمنية في مؤتمر «إيليت 2019»

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الامن والسلامة
الامن والسلامة

أمينة عبد العال

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الأمن

السلامة

إيليت

يُقام في 10 أبريل 2019، المؤتمر والمعرض السنوي «إيليت» للأمن والسلامة، في نسخته السادسة، بفندق تريومف بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة، تحت رعاية وتنظيم شركة «إيليت جروب»، ويهدف المؤتمر في نسخته السادسة، لوضع خطة للاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته، وتطوير آليات العمل الأمني، بما يسهم في القيام بدور فعال لدعم معدلات النمو والتنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ومن جانبه، أكد أمير يوسف، رئيس مجلس إدارة «إيليت جروب»، بانه سيتم تفعيل ذلك التوجه من خلال إلقاء الضوء على العديد من الموضوعات الأمنية خلال فترة انعقاد المؤتمر، من بينها: «الأمن التجاري، الأمن الداخلي، أمن المعلومات والوثائق، الأمن البدني والمحيطي، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة المهنية، البيوت والمباني الذكية»، مشيراً إلى أن كل ذلك يأتي في ضوء النمو المُطرد لأدوات ومعدات سوق الأمن التجار إقليميا، وتطور سوق الأمن بالمنطقة.

ويُعد مؤتمر «إيليت» السنوي، هو أكبر مؤتمر ومعرض للأمن والسلامة، والأول من نوعه بجمهورية مصر العربية و قارة إفريقيا، لذلك يحظى المؤتمر بحضور عدد كبير من كوكبة الأمن بمصر، يفوق الـ500 خبير أمني، علي المستوي المحلي والدولي، كما يحظى بحضور واهتمام قاعدة عريضة من الشركات العارضة للحلول الأمنية المحلية والشركات العالمية الموردة للأمن التجاري بالعالم.

كما يهتم المؤتمر والقائمين عليه -في أهم محاور المؤتمر- بدراسة التحديات والمخاطر الأمنية الراهنة، والسعي لمنع وقوع الجريمة، وخلق مناخ للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين قطاعات وزارة الداخلية وشركات الأمن الخاص في كافة المجالات، وتتضمن المحاضرات التي ستقام بالمؤتمر مجموعة محاضرات في مجال «إدارة الأزمات»، يقدمها العديد من محاضرين المتخصصين، على رآسهم السيد اللواء هشام وهدان، مساعد اول وزير الداخلية لمصلحة التدريب سابقاً.

كما يولي المؤتمر أهمية خاصة، بضرورة وضع دراسات وتحليلات للوقائع والأحداث الأمنية، واستخلاص نقاط الضعف والقوة، والدروس المستفادة منها، وكيفية إدارة الأزمات الأمنية والكوارث الطبيعية والخروج منها بأقل الخسائر.

ويطرح المؤتمر كل جديد عاماً بعد عام، ويُنشِئ قاعدة لتبادل الأفكار والمعلومات، ويوفر حلولاً أمنية فعالة، وندوات تثقيفية، تسهم بقدر كبير في تطوير آليات العمل الأمني، إيماناً منه بدوره الفعال في خلق مناخ آمن للاستثمار، جنباً إلى جنب مع جناحي الأمن «القوات المسلحة» و«الشرطة» المصرية.

فيما يعتبر مؤتمر «إيليت» السنوي، فرصة نادرة لاجتماع العديد من الخبرات الكبيرة في مكان واحد، و«إيليت» هو اتحاد لمديري أمن مصر للأمن الخاص، وتم إنشاء الاتحاد عام 2012، يحمل العديد من الأهداف، على رأسها تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن الخاص لحماية اعمال الشركات الخاصة المصرية والأجنبية ومنشآتها والعاملين بها، والتي يمثلها أعضاء هذا الاتحاد وبذلك يصبح للاتحاد دورا فعالا في حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء في مصر، ويعتبر اتحاد «إيليت» أبر وأقدم التجمعات بنصاب أساسي يتخطى الـ500 عضو من محترفي هذه المهنة والعاملين في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط والعالم، وقد تم اختيار وانتقاء اعضاء هذا الاتحاد بعناية شديدة.

 

 


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