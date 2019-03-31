بالفيديو.. معرض "إيديكس" يحصد الأفضل تجاريًا في العالم

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القوات المسلحة

معرض

المتحدث العسكرى

إيديكس

حصل معرض إديكس 2018 على أفضل معرض تجارى عالمى لعام 2018.

ونشر المتحدث العسكري العقيد "تامر الرفاعي" عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو عن حصد المعرض للأفضل تجاريا في العالم عن عام 2018.

وقال في تدوينة له علي الفيديو: "حصول معرض إديكس 2018 على أفضل معرض تجارى عالمى لعام 2018".
شاهد الفيديو..


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