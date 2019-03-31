فنانة شهيرة: "سأعتزل الفن في هذا العمر"

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نادين نجيم
نادين نجيم

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مسلسل

حرية

نادين نجيم

اعتزلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الفن، لافتة إلى أن السبب يرجع إلى تفرعها لتربية أولادها وتقضية وقت كاف معهم، والتنزه معهم في أماكن عديدة.

وقالت "نجيم"، في لقاء تلفزيوني: "أنا عمري حاليًا 34 وناطرة سن الأربعين حتى أوقف تمثيل لأنه على بالي ارتاح وأحس إنه أنا في الـ 40 آخد بريك وودع وأقضي وقت مع ولادي ونسافر سوا ونتسلى".

وأشارت إلى أنها تتعرض لانتقادات شديدة لمجرد ارتدائها ملابس جريئة بعض الشيء، بالإضافة إلى أن البعض لا يتقبل مشهدًا بسيطًا في قلب مسلسل.

وعلقت بالقول: "هناك تناقض رهيب في العقلية يا حرية يا ما في حرية.. ما نضيع المرأة إحنا هيك بنضيع المرأة.. وأنا ما بحب الأشياء اللي بتصير من تحت الطاولة يا يكون الشيء أو يا ما يكون".

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