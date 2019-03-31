حقيقة بناء كنيسة بالسعودية بالاتفاق مع الفاتيكان

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نفى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، حقيقة وجود اتفاق بين المملكة ودولة الفاتيكان على بناء كنائس في السعودية.

وأضاف " العيسى" خلال لقاء له مع قناة روسيا اليوم أول أمس الجمعة ، أن هذا الأمر عار تماما من الصحة وغير حقيقي، منوها أن هناك مذكرة تفاهم بين الرابطة والفاتيكان ممثلا في المجلس البابوي للحوار بين الأديان.

وأوضح أن هذه المذكرة مهمة للعمل على المشتركات البينية مع الفاتيكان، كما أنها مشتركات كثيرة إنسانية وقيمية تتفق عليها عموم الأديان.

يذكر أن بابا الفاتيكان كان قد استقبل منذ عامين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى،  والذي قام زيارة رسمية لدولة الفاتيكان.

وتم وقته تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تصب في صالح السلام والوئام العالمي، خصوصا التعاون بين الفاتيكان والعالم الإسلامي في قضايا السلام والتعايش ونشر المحبة.

وأعرب العيسى حينها عن تقدير العالم الإسلامي لمواقف البابا العادلة والمنصفة تجاه الدعاوى الباطلة والمعزولة التي تربط التطرف والعنف بالإسلام؛ حيث أوضح في تصريحات سابقة أن هذه الافعال لا علاقة لها بالإسلام.
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