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"الصحة":

فحص 15 مليونًا و224 ألف مواطن بالمرحلة الثالثة لـ"100 مليون صحة"

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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

متابعات حنان حمدتو

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وزارة الصحة

فيروس سي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من مسح 15 مليونا و224 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس السبت.

وأضافت فى بيان، أن إجمالى ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 46 مليونا و183 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأشارت إلى أن  المرحلة الثالثة ما زالت تشهد منذ انطلاقها في الأول مارس إقبالًا كثيفًا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 134% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 3 ملايين و247 ألفا و119 مواطنا بنسبة تحقيق 155% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 3 ملايين و219 ألف مواطن، بنسبة تحقيق تخطت الـ 154% من المستهدف اليومى، ثم محافظة الجيزة 3 ملايين و251 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 2 مليون و145 ألف مواطن، ثم المنيا مليون و971 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و241 ألفا و367 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 149 ألفًا و817 مواطنًا.

يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.



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