» وزير التموين: "كل اللي ليه حق هياخده"

31 مارس 2019 - 12:40 م

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم النظر في تظلمات الكهرباء المقدمة من المحذوفين بالمرحلة الثانية، لافتًا إلى أن عملية الفحص أسفرت عن تبين بيانات مغلوطة؛ منها وجود غرامات ومتأخرات مضافة على الفواتير، أو وجود أكثر من عداد في نفس العمارة.



وأكد المصيلحي، خلال تصريحات صحفية ، أنه يتم النظر بدقة في أمر المتظلمين خلال المرحلة الثانية، معقبا ًا: "كل الناس اللي اتظلمت من استهلاك الكهرباء ولها حق هتاخده".



وأضاف أنه تم المناقشة مع الجهات المسئولة بالرقابة الإدارية لإعادة النظر في المحذوفين من الدعم بالمرحلة الثانية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء؛ لاستنتاج بعض القصور في البيانات المرصودة، قائلاً: "أول إبريل لن يكون أمامكم أي رسالة على بون الصرف بخصوص الحذف".



وكانت التظلمات التي تلقتها التموين، 80% منها بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء، بواقع أكثر من 650 كيلو وات شهريا.



التظلمات التي تلقتها وزارة التموين من المواطنين المستبعدين من منظومة التموين، أن ما يقرب من 80% من التظلمات، جاءت بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بأكثر من 650 كيلو وات شهريا.

