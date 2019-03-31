قرار جديد ضد شبكة دعارة في المنوفية

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شبكة دعارة

الاداب العامة

الدعارة فى المنوفية

جددت نيابة مركز السادات بالمنوفية، حبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة السادات، تقودها ربة منزل وعاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطل وزوجته لإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم "ياسر" 45 عاما وزوجته "رضا .م.ر" 36 عاما ربة منزل.

وقام المتهمان بإدارة مسكنهما بالمنطقة الخامسة بمدينة السادات لأعمال الدعارة، واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى، وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من، "برلنتى" 36 عاما ومقيمة أشمون و" طلعت" 45 عاما ومقيم طوخ و"إيمان" 21 عاما ومقيمة الجيزة و"عبد الفتاح" 48 عاما ومقيم منوف و "محمد" 27 عاما ومقيم القاهرة و"رانيا" 27 عاما ومقيمة البحيرة وبحوزتهم 7 هواتف محمولة ومبلغ 5430 جنيها وسيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



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