أمير قطر يصل تونس للمشاركة في القمة العربية

31 مارس 2019 - 12:34 م

وصل منذ قليل، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى مدينة تونس بالجمهورية التونسية، للمشاركة في الدورة الثلاثين لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد في وقت لاحق اليوم الأحد.





واستقبل الأمير القطري والوفد المرافق لدى وصولهم مطار قرطاج الدولي، رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، ومستشار الرئيس التونسي، الحبيب الصيد، ووزير الدفاع الوطني التونسي عبدالكريم الزبيدي، وسفير قطر لدى الجمهورية التونسية ناصر بن سعد الحميدي، والسفير التونسي لدى الدوحة صلاح الصالحي، وأعضاء السفارة القطرية.







وتأتي مشاركة أمير قطر، إلى جانب مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي وصل تونس الخميس الماضي، لترأس وفد المملكة في القمة، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة القطرية التي تقترب من عامها الثاني في يونيو المقبل.





ومنذ بداية الأزمة، لم يلتق العاهل السعودي، والأمير القطري، معًا في قمة دبلوماسية واحدة، على المستويين العربي أو الخليجي على حدٍ سواء.

