"سوبر ماركت أهلا رمضان".. معرض الغرف لمحاربة الغلاء

31 مارس 2019 - 12:34 م

قالت الغرف التجارية إنها ستنظم معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" ، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالشراكة الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ممثلا فى الغرف التجارية واتحادها العام، وبدعم كامل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والمحافظات، وبتنظيم احترافى من الشركة الدولية للفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز المؤتمرات، وذلك تحت شعار "معا من اجل المستهلك" حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة الى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار حيث تتحمل الغرف التجارية تكاليف اقامة المنافذ والحملة الإعلامية واللوجيستيات.

وأضافت الغرف فى بيان لها اليوم إنه جارٍ التنسيق والتعاون بين الاتحاد ووزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية علي قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى تقديم ‏عروض تخفيض الأسعار على بعض السلع الغذائية فى نفس الوقت ‎.‎

ومقترح أن تتضمن المبادرة معارض كبيرة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وآخر بالجيزة وآخر بالإسكندرية يتضمن السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية بداية من يوم 21 أبريل للجمهور ويستمر حتى حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بالتواكب مع منافذ بيع جماعى بالمحافظات تقدم السلع الاساسية بأسعار معلنة ثابتة ‏وأقل من أسعار الأسواق، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏الفترة، ومن المتوقع ان يكون هناك أكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية.

وتابعت الغرف، جار العمل مع المحافظين لتحديد الأماكن، وتم التوافق مع الموردين ‏لتحديد السلع والأسعار المخفضة والمحافظات التى سيغطونها، وذلك إلى جانب القوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية من خلال مشروع أمان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين ‏المصريين، والذين يلتزمون بتوفير الكميات والأسعار المخفضة التى ‏يتفق عليها، كما سيصاحب ذلك حملة إعلامية لدعم المبادرة وتأكيد دور ‏الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى دعم المواطن البسيط.

أكدت استمرار الغرف التجارية واتحادها العام فى تنظيم ودعم تلك المبادرة بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الرابع على التوالى حتى يتمكن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى الخدمات أن يتمكنوا من توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض أسعارهم وذلك مع التركيز على المنتج المحلى فى إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.

وأوضحت الغرف، أنه سيتم التوسع فى تجربة غرفة الاسكندرية بعمل الصكوك التى يتم طباعتها فى إحدى الجهات السيادية والتى يمولها منسوبو الغرف وتوزع على الاكثر احتياجا ليقوموا بشراء المأكل والدواء من المنافذ.

وأشارت الغرف إلى أن هذا العام سيكون هناك 118 منفذا من حلايب الى السلوم ومن أسوان الى العريش، بخلاف المعارض الرئيسية، ويشارك بالمبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة الى العديد من السلع الاستهلاكية.



