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7 أبريل.. الحكم في دعوى وقف برنامج "الزمالك اليوم"

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الزمالك اليوم

برنامج الزمالك اليوم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم"، للحكم بجلسة 7 إبريل المقبل مع تقديم مستندات من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال يومين.

 واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيها مصريا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".



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