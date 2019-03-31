إيان راش يساند "صلاح" برسالة مؤثرة

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حرص أسطورة ليفربول الإنجليزي "إيان راش"، على دعم ومساندة محمد صلاح، الذى لم يتمكن من التسجيل فى آخر مباريات مع ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى، وآخر 7 مباريات فى جميع البطولات، وهى أطول فترة زمنية يعجز فيها النجم المصرى عن التسجيل منذ قدومه إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالى عام 2017، برسالة وجهها إليه قبل لقاء توتنهام فى الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقال راش، فى تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية،" إن صلاح يمر بأوقات صعبة، ولا يوجد لاعب فى كرة القدم لم يمر بتلك الأوقات، لكن المهم هو الحفاظ على الثقة".

وأضاف أسطورة ليفربول، "صلاح عليه ألا يفقد الثقة فى قدراته، وعدم الخوف من استمرار إهدار الفرص، لا يوجد مشكلة عندما يهدر اللاعب المصرى الفرص التهديفية التى تتاح له، الجميع شاهد الإنجازات الرائعة والمستويات المذهلة التى حققها على مدار الموسم الماضى مع ليفربول".

واصل إيان راش حديثه عن صلاح قائلاً،: "فى الموسم الماضى نجح فى تسجيل 40 هدفاً، لكن ليفربول خرج من الموسم خالى الوفاض، فى الموسم الحالى لم يتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف لكن أتمنى أن يتوج بلقب الدورى الإنجليزى مع ليفربول، ذلك ما حدث فعلا عندما لم أكن قادرا على التسجيل".

واختتم أسطورة ليفربول تصريحاته قائلاً، "لعب صلاح بشكل جيدة لفترة طويلة من الوقت، لا يسجل الآن لكنه يلعب بشكل جيد، وسيأتى وقته".

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 76 نقطة، خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

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