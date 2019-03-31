وزير الري: المياه تستخدم كسلاح لدى الإرهابيين

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وزارة الري

محمد عبد العاطي

قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه تهديدا باختلاط مياه البحر بمياه النيل وتعرض أراضي للغرق لارتفاع منسوب مياه البحر ، ومنذ عام 1870 تناقص معدل المياه المتاحة للفرد في مصر بقدر العُشر نتيجة النمو السكاني والاقتصادي .

وكتبت منظمة "الفاو"، تغريدة على "تويتر"، على لسان وزير الري محمد عبد العاطي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أيام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذي تعقده المنظمة قال فيها: "المياه يمكن أن يكون لها انعكاسات بعيدة شديدة الخطورة.. جماعة إرهابية مثل بوكو حرام استغلت مشكلة نقص المياه في مناطق محددة لفرض سيطرتها، مثل هذه المشكلة لا تنعكس فقط على أمن بلد بعينه بل أقاليم من الدول".

الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تعقد مؤتمر أيام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في الفترة من 31 مارس حتى 4 أبريل 2019 في القاهرة، لاستعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة.



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