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"بالدموع".. أم مثالية تروي قصة كفاحها

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السيدة انتصار بركة
السيدة انتصار بركة

إيمان هاني

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انتصار بركة


بكت السيدة انتصار بركة، وهي تروي قصة كفاحها بعد وفاة زوجها، بمرض السرطان، واضطرت إلى أن تعول أبناءها، عن طريق بيع البيض والجبنة في الإسكندرية. 

وقالت "بركة"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، إنها ولدت ابنها "محمود" وبه نفس مرض والده، وتوفي بعد أربعة أعوام. 

و أضافت أنها تبيت خارج المنزل باليومين لكي توفر نفقات أولادها، وتسير مسافات طويلة لكي لا تستقل "توك توك"، في منتصف الليل لأنها تخشى منهم. 

وكشفت أنها زوجت ابنتها، ولكن للأسف توفى زوجها بعد أن أنجبت وتعرضت لنفس المصير. 

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