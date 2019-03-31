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المقاصة يستدرج الجونة سعيًا للعودة للمربع الذهبي

الرياضة

طلعت يوسف
طلعت يوسف

محمد عبد الحارس

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الجونة

طلعت يوسف

يستدرج فريق مصر المقاصة نظيره الجونة على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وشدد طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بفريق الجونة المدعم بكوكبة متميزة من شباب الأهلى سعياً للعودة للمربع الذهبى فيما يتمسك حمادة صدقى المدير الفنى للجونة بضرورة الفوز للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري.

ويحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ويحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة.


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