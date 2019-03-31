  • الأحد 31 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:33 م
بحث متقدم
نشأت الديهي

الديهي: "السيسي بيقولكم متشكرين"

أسامة جاويش

لمدة عام.. بريطانيا ترفض طلب لجوء لإعلامي إخواني

محمد رمضان

حركات إباحية.. إنذار لنقابة الموسيقيين بسبب حفلة محمد رمضان

الرئيس السيسي

"رويترز" تشيد بقرار السيسي بشأن رفع الأجور

سفاح المجزرة

سفاح مجزرة المسجدين يتقدم بشكوى من داخل زنزانته

الطائرة المنكوبة

صادم.. تسجيل يكشف آخر كلمات لقائد الطائرة الإثيوبية

الرئيس السيسي

بحضور "السيسي".. تعرف على جدول أعمال القمة العربية

البنك المركزى المصرى

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

العندليب الاسمر

شاهد.. قبر العندليب بعد 42 عاما من رحيله

خاشقجي

مفاجأة جديدة عن فريق اغتيال خاشقجي

منظور: قرار الرئيس بزيادة المعاشات والأدنى للأجور مكافأة للمصريين

آخر الأخبار

الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن
الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله عمرو أديب عن قرارات الرئيس السيسي

#

"الوفد" يشيد بقرارات الرئيس الخاصة بالأجور والمعاشات

#

الكويت: مرتفعات الجولان أراضٍ سورية

#

ناجي الشهابي: قرار السيسي بشأن المعاشات قرار تاريخي

الرئيس

المعاشات

مستقبل وطن

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القرارات التي أتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، اليوم السبت، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذلك منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، وكذلك منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه أدخلت البهجة في قلوب المصريين جميعًا.

وأضاف منظور في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014 وهو يتبع خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف نهضة مصر في شتى المجالات بالمقام الأول وهو ما جعله يتخذ قرارات جريئة على عكس أي رئيس حكم مصر سابقًا، مُشيرًا إلى أن الرئيس يعي تمامًا بالحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي وهو ما جعله يتخذ قرارات أيضًا بمثابة المكافأة على صربهم ولتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إطلاق الرئيس أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019 تعد تكريمًا لهم لما بذلوه في العمل، مُذكرًا أن قرار الرئيس بشأن منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيهًا تؤكد مدى شعوره بمعاناة المصريين.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين
» احذر.. كوب الشاي قد يصيبك بـ" السرطان" في هذه الحالة
» "منفعش".. رد فاروق جويدة على هذا الطلب
» 13 قتيلًا ومصابًا في انفجار مصنع معادن
» بالفيديو.. تعرف علي توأم روح العندليب
» سمية الخشاب تثير الجدل بتصريح جديد عن أحمد سعد
» طلاق فنانة من زوجها السياسي الشهير
» فنان شهير يدعو لمقاطعة دولة إسلامية: بيعاقبوا اللي بيزني أو الشاذ
» مفاجأة مدوية في واقعة اغتصاب طفلة بالمرج
» فنان شهير: هذا ما فعلته حين علمت أن ابنتي المذيعة "سارقة"
» سر رفض عبد الحليم حافظ إجراء عملية زرع كبد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب