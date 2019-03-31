منظور: قرار الرئيس بزيادة المعاشات والأدنى للأجور مكافأة للمصريين

31 مارس 2019 - 11:59 ص

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القرارات التي أتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، اليوم السبت، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذلك منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، وكذلك منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه أدخلت البهجة في قلوب المصريين جميعًا.

وأضاف منظور في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014 وهو يتبع خطط إستراتيجية مُحكمة تستهدف نهضة مصر في شتى المجالات بالمقام الأول وهو ما جعله يتخذ قرارات جريئة على عكس أي رئيس حكم مصر سابقًا، مُشيرًا إلى أن الرئيس يعي تمامًا بالحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي وهو ما جعله يتخذ قرارات أيضًا بمثابة المكافأة على صربهم ولتحملهم المسئولية وإيمانهم بخطة الدولة لنهضتها.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إطلاق الرئيس أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019 تعد تكريمًا لهم لما بذلوه في العمل، مُذكرًا أن قرار الرئيس بشأن منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ قدره 150 جنيهًا تؤكد مدى شعوره بمعاناة المصريين.