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"الغرفة التجارية": مشروع عملاق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم قريبًا

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هشام عبدالله عضو الغرفة التجارية بالقاهرة
هشام عبدالله عضو الغرفة التجارية بالقاهرة

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القاهرة

اللحوم

الغرفة التجارية

أعلن هشام عبدالله عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، اعتزامه بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين، تدشين مشروع عملاق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وتخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 40 %.

وأضاف  عضو الغرفة التجارية بالقاهرة  في تصريحات صحفية اليوم ، إن المشروع سيكون بمثابة المنقذ للسوق المصري الذي يعاني نقصا شديدا في إنتاج اللحوم الحمراء، مما انعكس على أسعارها التى ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة وكذلك ما يعانيه قطاع الماشية الحيوانية من نقصان كبير في القطعان الخاصة بالتربية وسط ما تشهده الأسواق من عزوف عن شراء الماشية الصغيرة لارتفاع أسعارها وكذلك قيام العديد من المربين بذبح الإناث للتخلص من الخسائر مما ينذر بكارثة كبيرة خلال العامين القادمين فى أعداد قطعان الماشية .

وأوضح ، أن المشروع الذي يقوم بدراسته بمعاونة مجموعة من المستثمرين تمهيدا لتدشينه قريباً، يهدف إلى النهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم خلال 4 سنوات، مما ينعكس على أسعار اللحوم التي من المتوقع انخفاض أسعارها بنسبة من 30- 40% .

وأشار إلي «عبدالله» أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء مجزر تابع لمصر وتحت إشراف أجهزة الدولة المختلفة في دولة الصومال لاستيراد قطعان الماشية من العجول والجمال بهدف التربية وكذلك توفير اللحوم، وذلك من خلال استثمار سعودي مصري مشترك لعمل مجازر في الصومال ومزارع في مصر.

ونوه إلى أن هذه الفكرة ستخلق علاقات قوية مع أشقاؤنا الأفارقة من خلال خلق علاقات اقتصادية إستراتيجية  معهم، خاصة أن موارد هذه الدول تعتمد بنسبة أكثر من 75% على الثروة الحيوانية.

وأكد هشام عبدالله عضو الغرفة التجارية بالقاهرة استعداده لتخصيص ثلث أرباح المشروع للحكومة وذلك للقيام بدعم المربي الصغير، معرباً عن أمله في انطلاق المشروع قريبا، بعد عرضه على الجهات المسؤولة في مصر لإعطاء إشارة الانطلاق نحو تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي فى إنتاج اللحوم .

 

 



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