لمدة عام.. بريطانيا ترفض طلب لجوء لإعلامي إخواني

31 مارس 2019 - 11:54 ص

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن وزارة الداخلية البريطانية تأخرت في البت بقبول طلب اللجوء السياسي للإعلامي الإخواني "أسامة جاويش"، والذي تقدم بطلب اللجوء إلى المملكة المتحدة في مارس 2018.

ولا يزال "جاويش" حتى الآن غير قادر على العمل بسبب عدم بت وزارة الداخلية في طلب لجوئه السياسي، على الرغم من مرور عام على وصوله إلى مدينة إبسويتش.

وأضافت الصحيفة، أن إنهاء إجراءات اللجوء يتطلب فقط ستة أشهر، حيث يعيش جاويش حاليًا في لندن بعيدًا عن زوجته وأبنائه المقيمين في تركيا، ولا يستطيع العودة إليهم بعد قرار سلطات مطار أتاتورك بمنع عودته إلى تركيا.

وأشارت إلى أن الإعلامي الإخواني، كان قد قرر العام الماضي مغادرة تركيا مع زوجته والتوجه إلى بريطانيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع والديه، لكنه فوجئ في مطار إسطنبول بأنه لن يتمكن من العودة مجددا إلى تركيا، فاضطر إلى تقديم اللجوء إلى المملكة المتحدة، وعادت زوجته وأبنائه إلى تركيا.

وأشارت إلى أن الإعلامي الإخواني، أصيب باليأس والإحباط لعدم تمكنه من العمل أو استقدام عائلته إليه أو ذهابه إليهم، مؤكدا أنه لم يلتق بهم منذ عام ولا يتواصل معهم.

يذكر أن محكمة جنح القاهرة الجديدة كانت قد قضت على " جاويش" في مارس 2017، بحبس جاويش، لمدة 5 سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامه بـ "التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها القوات المسلحة، وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد"، عبر برنامجه "نافذة على مصر" على قناة "الحوار" ، إلى جانب اتهامه بـ"تكدير السلم والأمن العام.

كما تم إدراجه على قوائم الإرهاب، إلى جانب إصدار مذكرة توقيف ضده لدى الإنتربول الدولي.