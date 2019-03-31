ورشة عمل لـ"السياحة" لبحث ومناقشة تنفيذ الخطة الترويجية الجديدة لمصر

31 مارس 2019 - 11:51 ص

عقدت وزارة السياحة أمس ورشة عمل لبحث ومناقشة تنفيذ الخطة الترويجية الجديدة لمصر في حضور ممثلي القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم العملية والوقوف على متطلبات القطاع فيما يتعلق بالترويج لمصر لأخذها في الاعتبار فى الاستراتيجية الترويجية.

تم تنظيم هذه الورشة بناء على التوصيات التي خرجت من الاجتماع الذي عقدته وزارة السياحة مع شركة beautiful destinations العالمية والتي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، وممثلي الاتحاد والغرف والقطاع الخاص في برلين خلال انعقاد بورصة برلين السياحية في الفترة من 6-10 مارس الجاري.

أدار ورشة العمل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وشارك فيها السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من أعضاء الغرف، وخبراء السياحة والمستثمرين بالقطاع الخاص، وشركة سينرچي، ومُمثلي شركة Beautiful Destinations

ومن جانبه تحدث المهندس أحمد يوسف عن حملة الترويج لمصر والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية هم المفهوم الترويجي الجديد P2P" People 2 People2 " ، إلى جانب الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020 ، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding By Destination .

وتم الاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع الخاص والتي من بينها ضرورة تغيير الصورة النمطية لمصر في الخارج وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، وابراز المنتجات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر والتي قلما تجتمع كلها في بلد واحد، كما تم الاتفاق على أهمية الترويج لكل منطقة سياحية على حدة وإلقاء الضوء على ما يميز كل منها ، وأهمية العمل على اجتذاب الشباب من السائحين الى المقصد المصري، وعلى اهمية الاتجاه لفتح أسواق جديدة في اسيا وأمريكا الجنوبية، وهذا ما يتماشى مع الخطة والاتجاهات الجديدة لوزارة السياحة.

واشار ممثلي شركة Beautiful Destinations ان الدراسات الحديثة لاتجاهات السائحين والمسافرين اثبتت ان اهتماماتهم قد تغيرت وأصبح اهتمام المسافر او السائح أكثر بالبحث عن التجربة السياحية التي يكتسبها وتعلم اشياء جديدة والتعرف على أنماط مختلفة من البشر والتفاعل مع البيئة المحلية للأماكن التي يزورونها.

وتضمنت الورشة استعراض لأهم الأنماط والمنتجات السياحية التي تمتلكها مصر وتجذب جميع الشرائح والأذواق.

وأشار الحضور إلى ضرورة الاهتمام بآليات الترويج الحديثة التي تعطى مزيد من المرونة خاصة فيما يتعلق بتطويع المحتوى التسويقي ليتلاءم مع كل سوق سياحي على حدة، ويساهم في فتح أسواق سياحية جديدة، ويجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية فى الأسواق المستهدفة.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون مع شركة Beautiful Destinations يتضمن اعداد الاستراتيچية التي سيتم استخدامها لتجهيز وتصوير المحتوى الترويجي للتسويق لمصر عالميا، بالإضافة الى عمل اكثر من 40 محتوى ترويجي وتسويقي جديد لمختلف المناطق السياحية في مصر.



