الديهي: "السيسي بيقولكم متشكرين"

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نشأت الديهي
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المجلس القومي للمرأة


أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية. 

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الكل كان يعلم أن مصر دخلت عملية إصلاح مرهقة عقب ثورة 30 يونيو لكن الأمل كان موجودًا. 

وتابع: "الرئيس السيسي انتصر لأبناء بلده، كأنه بيقول للمصريين متشكرين، انتوا صبرتوا وديه بشاير الخير".

وأوضح أن الرئيس السيسي وزع حزمة من الثمار على العاملين بالدولة، خلال الاحتفالية من خلال علاوة استثنائية وحركة ترقيات. 

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