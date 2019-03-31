بالصور.. "التضامن وصناع الخير وأوركيديا" توقع الكشف على 224 طفلًا ومسنًا

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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية، قافلة طبية للكشف على أمراض الأنيميا والسكري والعيون بعدد من دور الأيتام والرعاية الاجتماعية لأطفال بلا مأوى بمحافظة بني سويف بالتنسيق مع قيادات المحافظة.

وصرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن قافلة "أولادنا في عنينا" والتي يتم إطلاقها بشكل دوري بدور الرعاية الاجتماعية تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، والذي تم توقيعه بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث يتم الكشف على أمراض الأنيميا والسكري والعيون في دور الرعاية الاجتماعية والأيتام والمسنين.

وأضاف عبد الفتاح، أن القافلة نجحت أمس في الكشف على167 طفل من أطفال بلا مأوى و57 من المسنين، وصرف عدد 234 من القطرات العلاجية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية برئاسة الدكتور أسامة عباس، تتكفل بكافة التكاليف بدء من الكشف وإجراء التحاليل الطبية وصرف العبوات العلاجية وأيضا إجراء العمليات الجراحية لأطفال بلا مأوى بالمجان.

وفي هذا السياق قال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، أن مبادرة "عنيك في عنينا" من المبادرات الرائدة في الكشف عن مسببات العمى والتي تنطلق برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال مبادرة "حياة كريمة" وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي تنطلق في دور الرعاية الاجتماعية للكشف على المسنين وأطفال بلا مأوى بالمجان مشيرا إلى أن أوركيديا من خلال برامج المسئولية المجتمعية الخاصة بها توظف كل إمكانياتها لخدمة غير القادرين ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

 

من جانبها صرحت الدكتورة ولاء الأمير المستشار الطبي لمبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون، أنه تم صرف عدد 70 عبوة دواء للأنيميا لأطفال بلا مأوى، والتي تم اكتشاف احتياجهم لها بعد إجراء التحاليل الطبية خلال القافلة، مشيرة إلى أن مبادرة "أولادنا في عنينا" مبادرة وقائية تهدف إلى اكتشاف أمراض الأنيميا والسكري والعيون ومكافحتها.

 


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بالصور.. التضامن وصناع الخير وأوركيد يا يوقعوا الكشف على 224 طفل ومسن بالصور.. التضامن وصناع الخير وأوركيد يا يوقعوا الكشف على 224 طفل ومسن بالصور.. التضامن وصناع الخير وأوركيد يا يوقعوا الكشف على 224 طفل ومسن بالصور.. التضامن وصناع الخير وأوركيد يا يوقعوا الكشف على 224 طفل ومسن بالصور.. التضامن وصناع الخير وأوركيد يا يوقعوا الكشف على 224 طفل ومسن بالصور.. التضامن وصناع الخير وأوركيد يا يوقعوا الكشف على 224 طفل ومسن بالصور.. التضامن وصناع الخير وأوركيد يا يوقعوا الكشف على 224 طفل ومسن


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