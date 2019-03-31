النواب: قرارات السيسي أسعدت قلوب جميع المصريين في التوقيت المناسب

31 مارس 2019 - 11:36 ص

أشاد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ، بالقرارات المهمة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، مؤكدا أنها قرارات أسعدت قلوب جميع المصريين في التوقيت المناسب.

وأوضح الشريف في تصريح صحفي له، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازاته الدائمة للمواطن محدود الدخل الذي تحمل الإصلاحات الاقتصادية، مضيفا أن الرئيس السيسي كان يراهن دائما وعي الشعب المصري الذي يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت "وكيل أول مجلس النواب" أن الشعب المصري يستحق الكثير والفترة القادمة ستشهد مزيد من التحسن في كافة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أم الخير قادم لهذا الوطن وتلك الإجراءات هي البداية.

واتخذ الرئيس السيسي العديد من القرارات الهامة اليوم منها منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة لمنح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.



